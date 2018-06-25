Новый Suzuki Jimny 2019 примерил внедорожный обвес в стиле «Гелика»

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Презентация свежего поколения внедорожника Suzuki Jimny, который обрёл ещё более брутальный дизайн в духе Gelandewagen, прошла ещё неделю назад. Теперь в сети появилось рендерное изображение новинки с внедорожным обвесом.

Судя по рендеру, новый Suzuki Jimny может похвастаться большими расширителями арок, защитой решётки радиатора, передним бампером из металла, лебёдкой, а также пластиковые накладки на крылья и двери. Кроме того, внедорожник получил большие колёса, шноркель, дополнительное освещение и усиленный багажник на крыше.

Лучше справляться с бездорожьем автомобилю помогают рамная конструкция, понижающая передача и неразрезанные мосты. Новинка также обзавелась пересмотренной передней панелью, модифицированной «приборкой» и мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем.

Новый внедорожник Suzuki Jimny будет доступен с бензиновым "атмосферником" объёмом 1,5 л и 64-сильным турбодвигателем объёмом 660 см кубических. Оба силовых агрегата могут сочетаться с 5-ступенчатой механической КПП и 5-скоростным «автоматом».

Модель может оснащаться кондиционером или климат-контролем, шестью подушками безопасности, круиз-контроль, светодиодной оптикой, кнопкой запуска двигателя и легкосплавленными дисками размерностью 16 дюймов. Публичный дебют нового Suzuki Jimny намечен на 5 июля.