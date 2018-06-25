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Эксперты объяснили автомобилистам, как правильно съезжать с горы

Сегодня, 07:19

На спусках большинство автомобилистов предпочитают оставлять свое авто на передаче и давить на педаль газа, а затем, когда автомобиль теряет скорость, они включают нейтральную скорость. По их мнению, так они смогут сэкономить топливо и набрать скорость без затрат.

Эксперты заявили, что такие действия ошибочны и дали несколько советов. Во время спуска лучше поставить автомобиль на нейтральную скорость и не жать на педаль газа, ведь если не жмешь на газ, подача топлива в мотор прекращается и, тем самым, экономя бензин. А вот уже следующий подъем преодолеть можно за счет инерции.

Еще одним доказательством неэффективности действий автомобилистов является то, что у склонов часто стоят знаки, ограничивающие скорость до 80 км/ч и запрещен обгон. В таких случаях им приходится притормаживать и терять всю выигранную скорость.

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