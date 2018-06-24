ТОП-8 ожидаемых новинок на авторынке России

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В июне многие автопроизводители представили ряд новых автомобилей. Специалисты составили ТОП-8 самых ожидаемых новинок на авторынке России, которые начнут предлагать уже до конца текущего года.

Возглавил ТОП-8 самых ожидаемых новинок на авторынке России бюджетный кросс Volkswagen Tharu. В РФ модель впервые представят только в конце августа во время автошоу в Москве, однако официальная презентация бюджетника состоялась уже давно.

Новую генерацию Suzuki Jimny в России особенно ждут. Модель приобрела более агрессивные черты и сохранила внедорожный потенциал. Официальная презентация модели состоялась на днях, однако на данный момент не известно предложат кроссовер в РФ или нет.

К концу 2018 года в продажу поступит BMW X5. Вначале россияне смогут приобрести дизельные версии с 265 и 400-сильным моторами, а позднее клиентам предложат бензиновые моторы мощностью 340 и 462 л. с.

Не менее ожидаемыми оказались BMW 8-Series и Audi Q8, однако высокая цена отпугивает многих клиентов. Следом оказался Audi A1 , который компания продолжает тестировать. Замыкает ТОП-8 ожидаемых авто в России внедорожник Jeep Renegade.