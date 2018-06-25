Сегодня, 07:00

Немецкий бренд Mercedes-Benz выставил на продажу реплику первого в мире авто – Benz Patent Motorwagen на трех колесах, который собрали 29 января 1886 года. Тогда авто назвали автономным самодвижущимся ТС с ДВС.

Если ранее автомобили были диковинкой, то теперь любой желающий может приобрести авто. Представители Mercedes-Benz уточнили, что любой желающий может приобрести первый в мире автомобиль, однако в виде копии, которая является качественной репликой оригинала. Реплику Benz Patent Motorwagen предложило подразделение Mercedes-Benz All Stars Classic.

Стоит отметить, что впервые копию первого авто собрали 2001 и 2002 годах, однако тогда модели выступали лишь очередными экспонатом на выставках и автошоу. Mercedes-Benz решили продать Benz Patent Motorwagen Replika 2002 модельного года, который находится в идеальном состоянии.

Выставленная на продажу копия оснащена четырехтактным мотором объемом 1.0 литр, который генерирует до 0,75 «лошадей» и способен разогнать авто до 16 км/ч. Цену производитель не назвал, однако её озвучат непосредственно покупателю.