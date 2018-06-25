Осенью 2018 года стартуют продажи Geely Emgrand Cross

Сегодня, 04:00

Представители китайского бренда Geely анонсировали продажи нового кроссовера Emgrand Cross в России. Модель, которая предназначена для молодёжи, начнут предлагать в РФ уже осенью текущего года.

Geely Emgrand Cross занимает нишу между кроссоверами и городскими хэтчбеками. Внешне модель похожа на классический хэтч с завышенным клиренсом. Главной особенностью модели стали зауженные фонари и дополнительная радиаторная решетка.

Габариты Geely Emgrand Cross следующие: длина – 4 440 мм, ширина – 1 833 мм, высота – 1 560 мм, база колес – 2 700 мм. В продажу поступит версия только с передним приводом, 1.3-литровым мотором производительностью в 133 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен вариатор DCT и «механика» на шесть ступеней.

Кресла нового кроссовера оббили натуральной кожей, также специалисты использовали ткань и мягкий пластик. В интерьере Geely Emgrand Cross появилась элегантная передняя панель, сенсорный экран системы мультимедиа на восемь дюймов, который поддерживает Android Auto и Apple Carplay и передает данные с камеры заднего вида.

Список оснащения Geely Emgrand Cross представлен двухзонным климат-контролем, четырьмя подушками безопасности, шторками безопасности, системой обогрева боковых зеркал, и электропривод зеркал. Ожидается, что новинку будут предлагать за 800 000 – 1 000 000 рублей.