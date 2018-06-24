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ЦОДД предупредил московских водителей о грозе

Сегодня, 16:43

Сегодня, 24 июня, в Москве ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с. В ЦОДД предупредили водителей, что необходимо быть осторожнее на дороге, соответствующее сообщение появилось в микроблоге Twitter.

Согласно прогнозу, ближе к вечеру в российской столице сильно испортиться погода. При этом холодный атмосферный фронт коснётся преимущественно западных районов города.

Представители ЦОДД призвали автомобилистов соблюдать ПДД, выдерживать дистанцию и скоростной режим, а также не оставлять машины под деревьями и ненадёжными конструкциями, поскольку из-за сильных порывов ветра они могут рухнуть и повредить транспорт.

Напомним, за вчера в Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков – 13 мм осадков, тогда как норма для июня составляет 75 мм. Помимо ливня, местами наблюдался град.

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