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BMW анонсировал продажи кроссовера X3 в версии M40i

Сегодня, 20:00

Немецкий бренд BMW анонсировал выход новой версии кроссовера X3. Уже во второй половине внедорожник начнут предлагать в модификации M40i, которая обойдется клиентам в 55 тысяч долларов.

Представители BMW сообщили, что X3 M40i в первую очередь будет конкурировать с Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC 43. Под капотом новой модификации расположился двухлитровый битурбинный двигатель, который выдает до 350 л. с. В паре с силовой установкой будет работать восьмискоростной «автомат».

Во время тестов BMW X3 M40i, специалисты пришли к выводу, что управляемость кроссовера стала заметно лучше. Такого эффекта удалось добиться благодаря новым настройкам подвески. Специалисты немецкого бренда также обеспечили комфорт пассажиров, кроссовер X3 M40i имеет два экрана, модифицированную систему iDrive и ряд систем помощи водителю.

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