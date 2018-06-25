В России построили вездеход нового поколения «Русак-3993»

Сегодня, 06:00

Российские учёные сконструировали прототип вездеходов-амфибий новой генерации – «Русак-3993». Машина создавалась специально для Антарктики и Арктики, а также для местности, где нет смысла строить дороги.

Четырёхосный вездеход разрабатывали конструкторы завода по производству механических коробок передач в Набережных Челнах и сотрудники Нижегородского технического университета. «Русак-3993» протестировали при весенней распутице в условиях Крайнего Севера.

Машину протестировали в условиях снежной целины, болота, грязи, а также в горной местности. Эксперты проверили все системы вездехода и разные способы преодоления преград. Примечательно, что колёса передних и задних осей способны крутиться в разные стороны.

«Русак-3993» оснастили двумя топливными баками ёмкостью по 150 л. Несмотря на то, что автомобиль считается амфибией, он предназначен для преодоления небольших водных препятствий. Данный образец подходит для эксплуатации круглый год.

На сегодняшний день такой вездеход существует в единственном экземпляре. Производство модели «Русак-3993» собираются запустить в 2020 году. Помимо четырёхосных машин в Богородске будут выпускать двухосные версии, а в Набережных Челнах – гусеничные.