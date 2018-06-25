Представлен ТОП-5 лучших компактных кроссоверов 2018 года

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В связи с тем, что в настоящее время сегмент SUV остаётся на пике популярности, эксперты назвали пять лучших компактных кроссоверов текущего года. Во время составления рейтинга учитывались популярность, цена и надёжность машин.

Первое место занимает Honda HR-V с 1,8-литровым 140-сильным двигателем под капотом. Среди ключевых достоинств этого кроссовера стоит выделить экономичность, надёжность и невысокую стоимость от 22 000 долларов.

Второе место смог заполучить Mini Cooper Countryman, который выделяется своей стильной внешностью. Несмотря на небольшие габариты, это довольно вместительный автомобиль. Единственным недостатком является цена: модель обойдётся минимум в 2 000 000 рублей.

Третью строчку эксперты отдали американскому Jeep Renegade с узнаваемым дизайном. Этот кроссовер хорош тем, что способен справиться с умеренным бездорожьем. Минимальная стоимость модели составляет 1 200 000 рублей.

На четвёртой позиции оказался бюджетный Mitsubishi ASX с ценником от 850 000 до 1 700 000 рублей. Автомобиль по сути является «внедорожной» версией седана Lancer.

Пятое место занял немецкий Mercedes-Benz GLA, представляющий собой кросс-версию обычного CLA. В моторном отсеке авто устанавливается 156-сильный двигатель. За такой кроссовер просят не менее 2 000 000 рублей.