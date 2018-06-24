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Toyota объявила стоимость нового бюджетного хэтчбэка Aygo

Сегодня, 19:04

Японский автопроизводитель Toyota объявил о старте продаж ресталингового хэтчбэка Aygo на авторынке Великобритании. Модель в базе обойдется клиентам бренда в 13 000 долларов.

В Великобритании стартовали продажи обновленного Toyota Aygo в кузове хэтчбэк. Японский автобренд подготовил две версии модели. Первый вариант авто представляет собой хэтч с тремя дверьми и доступен по цене от 13 000 долларов.

Вторая версия Toyota Aygo в Великобритании представлена пятидверным вариантом хэтчбэка, который предлагают за 13 400 долларов. Обновленные модели получили два дополнительных цвета кузова: Blue и Magenta.

 

 

Максимальная комплектация Toyota Aygo 2018 модельного года получила модифицированную силовую установку, которая генерирует до 72 «лошадей». Также автопроизводитель подготовил фирменный пакет безопасности.

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