Toyota объявила стоимость нового бюджетного хэтчбэка Aygo

Сегодня, 19:04

Японский автопроизводитель Toyota объявил о старте продаж ресталингового хэтчбэка Aygo на авторынке Великобритании. Модель в базе обойдется клиентам бренда в 13 000 долларов.

В Великобритании стартовали продажи обновленного Toyota Aygo в кузове хэтчбэк. Японский автобренд подготовил две версии модели. Первый вариант авто представляет собой хэтч с тремя дверьми и доступен по цене от 13 000 долларов.

Вторая версия Toyota Aygo в Великобритании представлена пятидверным вариантом хэтчбэка, который предлагают за 13 400 долларов. Обновленные модели получили два дополнительных цвета кузова: Blue и Magenta.

Максимальная комплектация Toyota Aygo 2018 модельного года получила модифицированную силовую установку, которая генерирует до 72 «лошадей». Также автопроизводитель подготовил фирменный пакет безопасности.