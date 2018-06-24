Продажи Genesis в России в мае выросли более чем в три раза

Сегодня, 15:08

В прошлом месяце продажи премиального бренда Genesis в России составили 149 авто, что в 3,3 раза превышает результат за тот же месяц прошлого года. Такой информацией поделились аналитики агентства «АВТОСТАТ».

С января по май текущего года новые автомобили Genesis нашли в РФ 495 владельцев, что на 73% лучше прошлогоднего показателя. Отметим, что российская премьера марки и седана G90 прошла в мае 2016 года, а в продаже автомобиль появился только в октябре прошлого года. Флагманский седан Genesis G90 можно приобрести минимум за 4 775 000 рублей.

С марта минувшего года в России также стала доступна полноприводная «четырёхдверка» G80 по цене от 2 550 000 рублей. В минувшем месяце компания показала публике свой самый бюджетный автомобиль – спортивный седан G70. Его базовая версия обойдётся в 1 949 000 рублей.

В будущем Genesis собирается выпустить шесть новинок до конца 2021 года. В частности, компания предложит новые спортивное купе и кроссовер.