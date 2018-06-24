«Традиции нельзя нарушать»: Во Владивостоке уложили асфальт во время дождя

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Во Владивостоке рабочие занялись укладкой асфальта на улице Минеров прямо во время дождя. Один из местных жителей поделился видеозаписью с процессом ремонта дорожного полотна в социальной сети Instagram.

Владивостокские «дорожники» решили, что дождь не помеха для укладки асфальта. В комментариях пользователи отметили, что подобное происходит далеко не первый раз. «Традиции нельзя нарушать», «Бесстрашная компания, засудить – и обанкротить. Зачем нужны такие работы строительные работы?» – возмутились горожане.

Один из пользователей предложил ввести ответственность за некачественный ремонт. По его мнению, работники должны дать гарантию на год или два и бесплатно переделывать свою работу в случае, если асфальт разобьют раньше.