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Ростовчан восхитил "золотой" кабриолет мексиканского болельщика

Сегодня, 10:36

На ростовских дорогах удалось сфотографировать «золотой» кабриолет, за рулём которого находился мужчина в сомбреро. Местные жители предположили, что это футбольный фанат, приехавший на Чемпионат мира по футболу из Мексики.

Ростовчан удивил мексиканский болельщик, на голове которого красовалось яркое сомбреро. Мужчина передвигался на дорогостоящем кабриолете, что вызвало массу вопросов у горожан. Один из пользователей соцсетей написал, что турист, скорее всего, арендовал его в Москве, как и многие другие гости.

Другого комментатора поразило, что мексиканец смог позволить себе взять на прокат автомобиль, суточная стоимость аренды которого сопоставима с заработком среднестатистического россиянина за две недели. Также ростовчане добавили, что с такой машиной мексиканец сможет свести с ума многих местных девушек.

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