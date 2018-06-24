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Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ дизельных моторов

Сегодня, 11:33

После «дизельного скандала» у многих сформировалось предвзятое отношение к дизельным моторам, однако у них есть немало преимуществ перед бензиновыми агрегатами. Эксперты рассказали о пяти самых важных из них.

В первую очередь двигатели, работающие на «тяжёлом топливе», потребляют меньше горючего з счёт более высокого КПД (40-50%). Для сравнения на выработку мощности идёт всего 30% сгораемого бензина.

Также «дизели» имеют более простую и надёжную конструкции. Благодаря более эффективному использованию энергии сгорания, такой двигатель греется значительно меньше, а значит не нуждается в сложной системе охлаждения. Кроме того, агрегаты, работающие на солярке, не оснащают электрической системой зажигания.

В-третьих, дизельные моторы обладают более высоким крутящим моментом при меньшем значении об/мин, что обусловлено улучшенным КПД и большей степенью сжатия.

Четвёртым преимуществом является то, что для «дизелей» меньшее значение имеет качество горючего. Тесты показали, что безнаддувные дизельные двигатели могут без значительных переделок «питаться» синтетическим топливом или даже растительным маслом.

Замыкает ТОП-5 плюсов дизельных агрегатов более высокая безопасность. Дизтопливо выделяет намного меньше легковоспламеняемых паров, из-за чего его труднее поджечь.

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