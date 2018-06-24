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Porsche тестирует обновлённое купе 911 в Нюрбургринге

Сегодня, 10:48

Фотошпионам удалось запечатлеть во время тестов прототип Porsche 911, покрытый незначительным слоем камуфляжа. Отметим, что испытания следующей генерации купе стартовали ещё в 2015 году, пока неизвестно, когда состоится премьера новинки.

На свежих шпионских снимках Porsche 911 сфотографировали на трассе Нюрбургринг. Отметим, что автомобиль выглядит почти готовым к публичному дебюту. Любопытно, что в Porsche вместо привычного камуфляжа с узором используют обычную чёрную ленту.

Новый 911 кажется шире предшественника, при этом передняя часть машины выглядит более гладкой, тогда как на капоте расположились две новые «складки». Несмотря на камуфляж, можно рассмотреть задние фары новинки, которые выполнены в стилистике электрокара Taycan.

Боковые части автомобиля выглядят почти так же, как раньше. На различных тестовых образцах были установлены разные патрубки, одни из них были круглыми, а другие – трапециевидной формы.

 

 

Базовым двигателем для нового Porsche 911 станет 6-цилиндровый турбомотор. Кроме того, модель получит не менее одной гибридной модификации. В основу новинки ляжет модернизированная платформа MMB, в конструкции которой применили больше высокопрочной стали и алюминия. В салоне разместилась цифровая приборная панель.

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