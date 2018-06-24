"Ночные волки" открыли европейскую штаб-квартиру в Словакии

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В селе Долна-Крупа, расположенном на западе Словакии, 23 июня состоялась торжественное открытие штаб-квартиры клуба байкеров «Ночные волки». Штаб-квартира разместится в специально построенном для этого здании.

Участниками церемонии стали мотоциклисты, выехавшие из Москвы 20 июня ради мотопробега «Славянский мир». Новую штаб-квартиру возглавит Йозеф Гамбалек, глава словацкого филиала клуба.

Сегодня, 24 июня, байкеры намерены почтить память солдат Красной армии, захороненных на холме Славин. Об этом рассказал лидер мотопробега Евгений Строгов. Он добавил, что после этого запланирована встреча со словацкими байкерами.

«В Словакии мы чувствуем себя как дома. В этой стране живут наши настоящие славянские братья. Все очень и очень здорово», – отметил лидер марша.

В то же время с польскими властями у участников клуба «Ночные волки» возникли проблемы. Байкеров продержали 19 часов на таможне. Отметим, в ходе мотопробега «Славянский мир» планируется посетить 12 стран. По словам Строгова, к ним присоединилось уже 200 европейских мотоциклистов и водителей на 100 байках и 70 автомобилях.