Новый гибрид Subaru Crosstrek обойдется покупателям в 23 тысячи долларов

Сегодня, 08:14

Японская компания представила новый гибрид Subaru Crosstrek, который выйдет в продажу уже в конце этого года. Обновленный кроссовер обойдется покупателям в 23 тысячи долларов, или же 1 454 510 рублей.

У Subaru Crosstrek имеется 6,5-дюймовый информационно-развлекательный экран, полный привод, а также дистанционный вход без ключа, 6-ступенчатая механическая коробка передач. Модель представлена с задним складным сиденьем на четыре или шесть человек.

EyeSight - система поддержки водителя – доступен теперь при любом оснащении салона. Данная система подразумевает круиз-контроль, помощь в при управлении полосой движения, экстренное торможение.

Значимым плюсом эксперты назвали то, что Subaru Crosstrek теперь можно заряжать от обычной бытовой сети. Технические характеристики кроссовера пока не известны. Стандартная версия Crosstrek представлена с 2,0-литровым двигателем мощностью в 152 лошадиные силы и крутящим моментом в 145 Нм.