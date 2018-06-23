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Эксперты составили ТОП-10 регионов с наибольшей выручкой от продажи новых машин

Сегодня, 21:00

Специалисты озаботились разработкой перечня субъектов РФ, в которых зафиксирована самая большая выручка от реализации новых авто в течение пяти месяцев нынешнего года. За период с января по май отечественные автомобилисты истратили на покупку новых транспортных средств 852 800 000 000 рублей.

Первенство в рейтинге завоевала Москва, жители которой смогли приобрести автомобилей на сумму в 177 800 000 000 рублей. На второй сточке расположилась Московская область с результатом в 77 500 000 000 рублей. Первую тройку закрывает Петербург (69 800 000 000 рублей).

В ТОП-5 фигурируют Краснодарский край (32 700 000 000 рублей) и Татарстан (32 600 000 000 рублей). Первая десятка представлена Свердловской областью (24 800 000 000 рублей), Башкирией (24 000 000 000 рублей), Самарской (22 700 000 000 рублей), Ростовской (20 100 000 000 рублей) и Челябинской (19 200 000 000 рублей).

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