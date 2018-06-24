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Составлен ТОП-5 бюджетных машин с кондиционером до 500 000 рублей

Сегодня, 12:35

На сегодняшний день кондиционер в автомобилях является необходимым оборудованием, которое особенно актуально в жаркий период. Специалисты решили составить рейтинг дешевых авто с кондиционером до 500 000 рублей.

Первую позицию завоевал узбекский седан Ravon R2 стоимостью 449 000 рублей. Подкапотное пространство седана занимает 1,5-литровый мотор с отдачей 107 лошадиных сил. Он работает в паре с 5-диапазонной МКПП и имеет богатый функциональный перечень.

На второй строчке засветился Brilliance H230, который предлагают за 459 900 рублей. Он оснащается 1,5-литровым агрегатом с производительностью в 102 «лошадки». Мотор приводится в действие 5-ступенчатой «механикой»

 

 

ТОП-3 замыкает LADA Granta, которая стоит 467 700 рублей. Машину снабдили 1,6-литровым агрегатом с мощностью в 87 «лошадок». Автомобиль обладает расширенным списком систем безопасности. В ТОП-5 вошли Ravon R2 и FAW Oley. Первый стоит 485 000 рублей и обустроен 1,2-литровым 85-сильным мотором. Второй можно купить за 491 000 рублей с 102-сильной установкой объемом 1,5 литра и достаточно значительным перечнем оснащения.

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