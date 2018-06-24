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Ателье ABT представило 493-сильный Audi RS3

Сегодня, 06:00

Немецкое тюнинг-ателье ABT Power R представило доработанную версию серийного Audi RS3. Модель получила форсированную силовую установку, которая теперь выдает до 493 «лошадей».

Специалистам ABT Power R удалось добавить 100 «лошадей» классическому мотору. В результате после тюнинга Audi RS3 способен разогнать до 300 км/ч. Для увеличения мощности специалисты добавили иной блок управления, уникальный интеркулер ABT, а также оснастили новой выпускной системой из «нержавейки».

Классический Audi RS3 способен набрать первую «сотню» за 4.1 секунды, а улучшенная версия ABT Power R разгоняется до 100 км/ч всего за 3.7 секунды. Помимо доработанной силовой установки, модель получила передний сплиттер, переработанную решетку радиатора, заднюю юкку, а также модернизированную подвеску KW.

 

 

 

 

 

Тюнинг-ателье ABT Power R усовершенствовало стабилизаторы, а также оснастила Audi RS3 специальным комплектом, который улучшает тормозную систему.

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