Новосибирец продает коллекцию игрушечных авто за 999 000 рублей

Сегодня, 04:00

На популярном сайте Avito опубликовали объявление о продажи большой и эксклюзивной коллекции игрушечных машинок из СССР. За нее новосибирец хочет выручить 999 000 рублей.

700 разнообразных уменьшенных копий автомобилей, разных форм, размеров и типов продает новосибирец. По его словам в коллекцию он собрал версии настоящих советских автомобилей. В их числе имеются и автобусы, «легковушки», грузовики и миниатюрные версии специальных машин. Продавец сообщил, что все машины уменьшены к масштабу 1:43. Вместе с машинками житель Новосибирска продает и стеллаж, где находятся такие машинки.