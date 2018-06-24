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Новосибирец продает коллекцию игрушечных авто за 999 000 рублей

Сегодня, 04:00

На популярном сайте Avito опубликовали объявление о продажи большой и эксклюзивной коллекции игрушечных машинок из СССР. За нее новосибирец хочет выручить 999 000 рублей.

 

 

 

 

700 разнообразных уменьшенных копий автомобилей, разных форм, размеров и типов продает новосибирец. По его словам в коллекцию он собрал версии настоящих советских автомобилей. В их числе имеются и автобусы, «легковушки», грузовики и миниатюрные версии специальных машин. Продавец сообщил, что все машины уменьшены к масштабу 1:43. Вместе с машинками житель Новосибирска продает и стеллаж, где находятся такие машинки.

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