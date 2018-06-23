Ирландия запретит автомобили с традиционными ДВС

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Власти Ирландии собираются запретить продажи автомобилей, оснащенных традиционными ДВС, вне зависимости от вида топлива. Произойдет это не скоро, но после того, как введут запрет, Ирландия станет одной из экологически чистых европейских стран.

Такой информацией поделились обозреватели портала Autocar со ссылкой на заявление ирландского премьер-министра Лео Варадкара. Чиновник отметил, что введение запрета на продажу традиционных ДВС глубоко изменит привычную жизнь граждан и будет невозможен без поддержки гражданского общества.

В настоящее время внесенное предложение, согласно которому запрет начнет действовать с 2030 года, еще не было поддержано правительством. Пока не известно, коснется ли такая инициатива гибридных машин с ДВС.

Такие меры введут и другие европейские страны. Германские власти запретят въезд дизельного транспорта в некоторые города, а власти Калифорнии, Индии и КНР решились на такие же шаги, как и Ирландия.