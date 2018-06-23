VistaNews.ru


Ирландия запретит автомобили с традиционными ДВС

Сегодня, 17:17

Власти Ирландии собираются запретить продажи автомобилей, оснащенных традиционными ДВС, вне зависимости от вида топлива. Произойдет это не скоро, но после того, как введут запрет, Ирландия станет одной из экологически чистых европейских стран.

Такой информацией поделились обозреватели портала Autocar со ссылкой на заявление ирландского премьер-министра Лео Варадкара. Чиновник отметил, что введение запрета на продажу традиционных ДВС глубоко изменит привычную жизнь граждан и будет невозможен без поддержки гражданского общества.

В настоящее время внесенное предложение, согласно которому запрет начнет действовать с 2030 года, еще не было поддержано правительством. Пока не известно, коснется ли такая инициатива гибридных машин с ДВС.

Такие меры введут и другие европейские страны. Германские власти запретят въезд дизельного транспорта в некоторые города, а власти Калифорнии, Индии и КНР решились на такие же шаги, как и Ирландия.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Британские власти поддержат производство электрокаров

Китайские власти могут запретить iPhone

В Калифорнии к 2040 году запретят продажи автомобилей с ДВС

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Рекомендуем