Топовый Buick Excelle обойдется дешевле Hyundai Solaris и KIA Rio

Сегодня, 20:00

На авторынок КНР выходит американский бюджетный седан Buick Excelle. Новинку китайцы смогут приобрести за 83 900 юаней, а за топовую версию транспортного средства придется выложить 99 900 юаней, что меньше стоимости востребованных KIA Rio и Hyundai Solaris.

Обновленный седан Buick Excelle создали на другом шасси, разработанным конструкторами General Motors. Размеры нового седана составили 4468X1765X1469 мм, а пространство между осями равно 2 611 мм.

Под капотом Buick Excelle нового поколения установлены 116-сильный 1-литровый агрегат и 107-сильный 1,3-литровый безнаддувный мотор. Оба двигателя приводятся в действие 5-скоростной механической трансмиссией и вариатором CVT с системой переднего привода.

Среди оснащения минимальной вариации Buick Excelle нужно назвать стабилизационную систему, систему охлаждения, шесть подушек безопасности, подъемники стекол с электроприводом на всех дверях, электрический люк и штатную магнитолу с четырьмя колонками. В дорогостоящей комплектации можно отметить климат-контроль, датчики парковки, информационно-развлекательный центр, камера заднего обзора и легкосплавные колесные диски размерностью 16 дюймов.

Ранее сообщалось, что модель Buick Encore попал в рейтинг надежности кроссоверов 2018 года, завоевав там седьмое место. В РФ данный автомобиль знают как Opel Mokka.