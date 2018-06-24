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ZF презентовала гибридный Renault Duster

Сегодня, 05:00

Немецкие разработчики из ZF создали новую гибридную трансмиссию eAMT, которая призвана функционировать на бюджетных автомобилях с передним приводом. Такая разработка призвана еще больше популяризовать гибридный транспорт и для тестирования системы установили на кроссовер Renault Duster.

Основой технологии стала бюджетная роботизированная трансмиссия с одним сцеплением и электрический двигатель, который внедряется на заднюю ось. По словам представителей ZF, в их новой системы больше нет недостатков роботизированной КПП и отсутствуют рывки при переключении скоростей.

 

 

Демонстрационный Renault Duster исполнен в виде транспортного средства, оборудованного системой подключаемого гибрида. Когда новая технология будет внедрена на массовые машины пока остается секретом, но система ориентирована на бюджетные автомобили. Вполне может быть, что немцы обратят внимание на индийский рынок, где имеется праворульный Renault Duster с роботизированной КПП.

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