VistaNews.ru


В Китае девушка разбила Ferrari через несколько минут после аренды

Сегодня, 13:56

На просторах интернета обнародовали видео, на котором китайская девушка разбила премиальный красный спорткар Ferrari 458 через несколько минут после аренды. Китаянка не справилась с управлением и устроила хаос на дорогах провинции Вэньлин.

Отмечается, что дорога была скользкой, так как шел дождь. Девушка, видимо желая похвастаться арендованным спорткаром сняла ролик, пребывая за рулем автомобиля. Китаянка на видео передавала свое восхищение взятым в аренду итальянским спорткаром Ferrari 458.

Неожиданно она пробила ограждение, врезалась в немецкий BMW X3, который в свою очередь зацепил Nissan. В происшествии пострадавших не было. Интересно, что роскошный спорткар стоил 500 000 фунтов стерлингов или же 41 000 000 рублей по нынешнему курсу. Неизвестно, была ли застрахована ответственность китайской девушки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Студентка из Воронежа похвасталась красным Ferrari

Ferrari 812 Superfast протестировали на дорогах общего пользования

Ferrari может возродить легендарный спорткар 250 GTO

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем