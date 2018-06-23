В Китае девушка разбила Ferrari через несколько минут после аренды

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На просторах интернета обнародовали видео, на котором китайская девушка разбила премиальный красный спорткар Ferrari 458 через несколько минут после аренды. Китаянка не справилась с управлением и устроила хаос на дорогах провинции Вэньлин.

Отмечается, что дорога была скользкой, так как шел дождь. Девушка, видимо желая похвастаться арендованным спорткаром сняла ролик, пребывая за рулем автомобиля. Китаянка на видео передавала свое восхищение взятым в аренду итальянским спорткаром Ferrari 458.

Неожиданно она пробила ограждение, врезалась в немецкий BMW X3, который в свою очередь зацепил Nissan. В происшествии пострадавших не было. Интересно, что роскошный спорткар стоил 500 000 фунтов стерлингов или же 41 000 000 рублей по нынешнему курсу. Неизвестно, была ли застрахована ответственность китайской девушки.