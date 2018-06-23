В Саратове изуродовали иномарку,припаркованную на тротуаре

Сегодня, 13:48

В Саратове неизвестные вандалы изуродовали иностранный автомобиль Saab 900. Причиной таких действий стала парковка владельца в неположенном месте, а именно на тротуаре.

Фотографию с изуродованной иномаркой Saab 900 опубликовали в сообществе «Типичный Саратов». На данный момент не известно, кто решил проучить водителя, припарковавшегося на тротуаре.

На снимке представлен красный Saab 900, на капоте которого нацарапано оскорбительное выражение, а сверху оставлен кирпич, которым, вероятно, и была изуродована иномарка. Под фотографиями в сообществе разгорелась словесная перепалка.

Некоторые пользователи стали на строну неизвестных вандалов и уверены, что только таким образом и можно научить хамских водителей. Другие осудили такое поведение, поскольку даже в данной ситуации стоит уважать чужую собственность.