Автоэксперты составили ТОП-5 моделей Audi с пробегом

Сегодня, 22:00

Специалисты исследовали вторичный рынок автомобилей. В результате мониторинга был составлен ТОП-5 моделей немецкого бренда Audi с пробегом, который возглавил легендарный Audi 100.Audi 100 возглавил рейтинг, поскольку является особо надежным и «неубиваемым», однако на данный момент сложно найти такое авто.

Лидер ТОП-5 моделей Audi с пробегом имеет классический внешний вид, качественный кузов, комфортный салон и доступную цену.

Второе место досталось Audi 80. На вторичном рынке осталось несколько авто в хорошем состоянии. Специалисты отдали второе место версии с бензиновыми моторами объемом 1.8 и 2.0 литра. Оригинальные запчасти стоят дешево, а также подходят более дешевые детали, которые обойдутся еще дешевле.

Третье место досталось Audi Q5 с мотором объемом 3.2 литра с отдачей 270 л. с., а также турбодизелем объемом 2.0 литра. В качестве трансмиссии на вторичном рынке предлагают МКПП и АКПП.

ЗамыкаютТОП-5 моделей Audi на вторичном рынке A6 C5 и A4 B5. Первая модель отличилась надежностью и комфортом, однако специалисты отметили шестицилиндровый мотор с отдачей от 110 до 450 л. с. и МКПП. Audi A4 B5 имеет высокое качество сборки, поэтому почти не ржавеет и имеет повышенную шумоизоляцию. Под капотом модели расположился мотор объемом 1.8 литров с отдачей в 125 л. с.