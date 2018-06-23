Специалисты представили ТОП-5 машин для студентов

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Конец июня – время выпускных экзаменов у школьников и студентов, поэтому многие ученики ищут подработку на лето, чтобы к следующему учебному году приобрести авто. Специалисты представили ТОП-5 машин, которые идеально подойдут студентам.

В качестве критериев, при составлении рейтинга, специалисты учитывали низкую цену, надежность авто и стоимость эксплуатации. ТОП-5 возглавил Volkswagen Golf в четвертом поколении, которое выпускали до 2004 года. На данный момент хэтч в хорошем состоянии доступен по цене от 120 000 до 140 000 рублей. Модель оснастили 1.4-литровым мотором с отдачей в 75 л. с., имеет сильный дизайн и комфортный салон.

Далее в рейтинге машин для студентов оказался конкурент Golf – Nissan Almera 2000 года. Модель отличается надежностью и неприхотливость и доступно по цене от 150 000 рублей. Тройку лидеров замыкает Renault Logan в первом поколении стоимостью 120 000 рублей. Модель неприхотлива и надежна, однако на данный момент сложно найти авто в хорошем состоянии.

Замыкают ТОП-5 Mazda 3 2005 года и LADA-2110. Первую можно приобрести за 160 000, при этом единственным недостатком может оказаться плохое лакокрасочное покрытие. Российское авто доступно за 50 000 рублей. Несмотря на частые неисправности, она дешевая в обслуживании и имеет доступные запчасти.