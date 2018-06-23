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В России объявлена отзывная кампания 14 внедорожников Jeep Wrangler

Сегодня, 11:43

В пятницу 22 июня представители Росстандарта объявили о кампании отзыва внедорожников Jeep Wrangler. Под сервисную кампанию в России попало 14 неисправных экземпляров американских автомобилей.

Американский автобренд Jeep намерен отозвать 14 Jeep Wrangler. Под сервисную кампанию попали внедорожники, которые приобрели на территории России с октября 2017 года по июнь 2018 года.

Причиной неисправности стало программное обеспечение. ПО должно аннулировать положительный запрос момента силы, который подает система круиз-контроля на силовую установку, когда шина передачи данных выходит из строя, однако этого не происходит.

В результате неисправного ПО внедорожник Jeep Wrangler сохраняет заданную скорость при переключении на нейтральную передачу, что может стать причиной аварийно ситуации. Все ремонтные работы будут проведены за счет автопроизводителя. Владельцев 14 неисправных экземпляров в России оповестят в ближайшее время.

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