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В Воронеже предложили награждать "не воняющих" пассажиров маршруток

Сегодня, 10:01

Житель Воронежа выступил с необычным предложением: награждать пассажиров маршруток, которые не создают дискомфорта. Проблема пассажиров с запахами в транспорте показалась воронежцам актуальной.

В одном из сообществ Воронежа, пользователь выступил с обращением:

«Наступила духота, и я хочу отмечать наградами тех людей, которые едут в маршрутках и не воняют».

Данное заявление привлекло всеобщее внимание, однако воронежцы не сошлись во мнении. Некоторые пользователи поддержали мужчину и также уверены, что пассажиров без запахов в общественном транспорте в такую жару необходимо награждать.

Ряд воронежцев ополчились против мужчины и предложили всем недовольным ездить на такси, если им не нравятся запахи. В защиту было сказано, что аромат появляется из-за конкретных причин, которые трудно контролировать человеку.

Пользователи отметили, что люди могут ехать после тяжелого рабочего дня, поэтому не стоит ворочать носом. Ряд горожан увидели проблему в мужчине и предложили не нюхать незнакомых людей. Некоторые поинтересовались, какая именно будет награда, поскольку если ничего стоящего, то и стараться приятно пахнуть не зачем.

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