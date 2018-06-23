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В Воронеже "выбросили" элитный Maserati Coupe

Сегодня, 09:37

На ул. Дорожной в Воронеже был обнаружен Maserati Coupe премиального класса со спущенными колесами. Очевидец уверен, что дорогостоящую модель бросили, поскольку почти все колеса были спущенными и не наблюдалось внешних повреждений.

Помимо спущенных колес, воронежцы отметили, что черный Maserati Coupe не заводится. Подобные авто соответственно привлекают много внимания, поэтому жители Воронежа не могут понять, почему владелец бросил авто и не намерен его восстанавливать.

Производство Maserati Coupe осуществлялось в течение шести лес в 2001 года. Выпуск модели позволил бренду вернуться на рынок Америки после долгого отсутствия. Дорогостоящее авто сменило Maserati 3200 GT. Помимо версии купе компания также представила открытую модель Spyder.

 

Премиальное Maserati Coupe оснащено атмосферником объемом 4.2 литра, который генерирует до 390 «лошадей». В 2007 году модель заменили на Maserati GranTurismo.

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