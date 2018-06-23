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В РФ приедет новый Renault Kangoo Z.E. с увеличенной дальностью хода

Сегодня, 10:30

В России стартовал сбор предзаказов на французский полностью электрический фургон Renault Kangoo Z.E. Отмечается, что машина будет доступна в трех различных вариациях.

Электрофургон Renault Kangoo Z.E. презентовали в 2016 году, а сам автомобиль обзавелся тремя версиями: грузовой 2-местной, с удлиненной колесной базой и грузопассажирской 5-местной. Новый минивэн оборудовали аккумуляторной батареей емкостью в 33 кВт/ч, работающей вместе с электромотором с отдачей в 60 «лошадок». Данный электродвигатель обеспечивает дальность хода в летний период до 200 км, а в зимний 120 км.

Новый Renault Kangoo Z.E. получил кондиционер, аудиосистему с функцией Bluetooth, систему обогрева внешних зеркал, водительский эйрбэг, ABS, ESP, круиз-контроль, пассажирскую подушку безопасности, мультимедийную установку и камеру заднего вида. Renault Kangoo Z.E россиянам обойдется от 2 619 000 до 2 769 000 рублей.

 

 

Представители Renault отметили, что новый Renault Kangoo Z.E. будет иметь хорошую популярность среди отечественных автомобилистов. По их мнению, новый фургон хорошо себя покажет в среде мелкого и среднего бизнеса, а также может уменьшить затраты на горючее, так как автомобилю не нужно постоянно заправляться.

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