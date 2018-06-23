VistaNews.ru


Lamborghini восстановила уникальное купе Miura SVR 1974 года

Сегодня, 09:08

Автомобильная марка Lamborghini восстановила единственно в мире спортивное купе Miura SVR 1974модельного года. Ответственным за спорткар назначили подразделение Polo Storico, которое специализируется на восстановлении раритетных авто бренда.

Работа по полному восстановлению спортивного купе Lamborghini Miura SVR длилась полтора года. Подразделение Polo Storico изучило техническую документацию, чтобы реставрационная версия максимально повторяла модель 1974 года.

Несмотря на то, что в планах Lamborghini была реставрация Miura SVR, специалисты добавили ряд дополнений. В частности речь идет о четырехточных ремнях безопасности, креслах с усиленной поддержкой по бокам, а также съемном каркасе безопасности. Стоит отметить, что данные изменения внесли в связи с пожеланиями заказчика, который решил улучшить безопасность модели на треке.

Реставрационное купе Lamborghini Miura SVR имеет ряд технических отличий от оригинальной версии: перенастроенная подвеска, ряд аэродинамических элементов, боковые стекла из пластика, а также панели кузова из алюминия. Помимо этого Polo Storico форсировали двигатель объемом 2.9 литра до 445 «лошадей» тогда как ранее авто выдавало лишь 370 «лошадей».

 

 

 

 

Спорткупе Lamborghini Miura собрали в 1968 году в версии S. Затем модель сменила восемь владельцев и попала к Ханцу Страйберу, который в 1974 году отдал авто инженерам Lamborghini из Сант-Агата-Болоньезе, которые и представили версию SVR.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Женеве дебютировал новый Lamborghini Huracan Performante Spyder

На 7-минутном ролике показали эволюцию Lamborghini с 1963 года

Опубликован тизер экстремального Lamborghini Huracan Performante Spyder

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Рекомендуем