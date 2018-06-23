Lamborghini восстановила уникальное купе Miura SVR 1974 года

Сегодня, 09:08

Автомобильная марка Lamborghini восстановила единственно в мире спортивное купе Miura SVR 1974модельного года. Ответственным за спорткар назначили подразделение Polo Storico, которое специализируется на восстановлении раритетных авто бренда.

Работа по полному восстановлению спортивного купе Lamborghini Miura SVR длилась полтора года. Подразделение Polo Storico изучило техническую документацию, чтобы реставрационная версия максимально повторяла модель 1974 года.

Несмотря на то, что в планах Lamborghini была реставрация Miura SVR, специалисты добавили ряд дополнений. В частности речь идет о четырехточных ремнях безопасности, креслах с усиленной поддержкой по бокам, а также съемном каркасе безопасности. Стоит отметить, что данные изменения внесли в связи с пожеланиями заказчика, который решил улучшить безопасность модели на треке.

Реставрационное купе Lamborghini Miura SVR имеет ряд технических отличий от оригинальной версии: перенастроенная подвеска, ряд аэродинамических элементов, боковые стекла из пластика, а также панели кузова из алюминия. Помимо этого Polo Storico форсировали двигатель объемом 2.9 литра до 445 «лошадей» тогда как ранее авто выдавало лишь 370 «лошадей».

Спорткупе Lamborghini Miura собрали в 1968 году в версии S. Затем модель сменила восемь владельцев и попала к Ханцу Страйберу, который в 1974 году отдал авто инженерам Lamborghini из Сант-Агата-Болоньезе, которые и представили версию SVR.