BMW отзовет около 12 000 автто из-за "дизельного скандала"

Сегодня, 09:04

Представители баварского премиального бренда BMW анонсировали очередную отзывную кампанию. Теперь компания отзовет 11 700 своих автомобилей из-за того, что авто оборудованы нелегальными системами, контролирующими уровень вредных выбросов.

Пресс-центр автопроизводителя распространил информацию, что отзыв затронет седаны BMW 5 Series и BMW 7 Series, оснащенные выхлопными системами не соответствующих экологическому законодательству ЕС. Данные машины выделяют большое количество оксида азота и таким образом нарушают принятые нормы.

Раньше прокуратура Мюнхена начала проверять сообщения о махинациях BMW относительно показателей вредных выбросов. Благодаря проверке удалось установить, что около 12 000 машин марки обустроены незаконным ПО. Сообщается, что компания ожидала, пока власти разрешат использование данной системы.