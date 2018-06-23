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Озвучены российские цены на экстремальный спорткар BMW M2 Competition

Сегодня, 07:32

В пресс-центре баварского люксового бренда BMW распространи ли информацию о российских ценах на экстремальный спорткар BMW M2 Competition. Новое купе появится на рынке с 1 июля, а россияне выложат за автомобиль от 4 290 000 рублей.

 

Премьера скоростного купе BMW M2 Competition состоялась в апреле нынешнего года. В моторном отсеке автомобиля разместился обновленный агрегат с двумя турбинами рабочим объемом 3,0 литра и с производительностью в 410 «лошадок». В действие мотор приводит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия и МКПП.

До первой «сотни» BMW M2 Competition разгоняется за 4,2 и 4,4 секунды в зависимости от варианта исполнения. Предельная скорость спорткара составит 250 км/ч, но если купить пакет M Drivers Package, то скорость увеличится до 280 км/ч.

 

 

Самое быстрое купе BMW M2 Competition снабдили облегченной рамой, новыми тормозами, пересмотренной подвеской и обновленными аэродинамическими компонентами. За доплату можно приобрести тормозной механизм от M Sport и 19-дюймовые кованые колесные диски.

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