Новую Skoda Octavia показали на первых рендерах

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Недавно шпионы обнародовали фотографии нового чешского автомобиля Skoda Octavia, который проходил дорожные тесты. Эксперты автомобильного журнала «Колеса» решили показать свое видение новой машины.

Нынешнее поколение Skoda Octavia появилось на свет в 2013 году, а в прошлом году авто обновили и получило пересмотренную переднюю часть с раздельными фарами. На сегодняшний день шпионские фото пока не дают никакой информации о внешнем оформлении новинки, но вероятно при разработке дизайна применят те стилистические приемы, опробованные на концептах марки. Skoda Octavia может быть оснащена оптикой сложной формы, соединяющейся с радиаторной решеткой.

Скорее всего профиль так и останется без изменений, а вот заднюю часть модернизируют. Сзади авто смогут оснастить оригинальными фарами, подобными передней оптике. Новый Skoda Octavia презентуют в 2020 году.

Ранее появилась информация о том, что новый Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд на немецкой трассе Нюрбургринг. Автомобиль проехал круг трека за 9,29,84 минуты.