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Новый седан Aurus Senat рассекречен на первом официальном фото

Сегодня, 07:00

В сеть попало первое официальное фото люксового седана Aurus Senat, который попал в линейку проекта «Кортеж». Фотоснимок разместили на странице грядущего мотор-шоу, которое должно пройти в Москве.

Ранее автомобили Aurus фигурировали на тех фото и видео, которые были сделаны очевидцами и журналистами во время проезда автомобилей марки Aurus по улицам Москвы. На официальном фото седан расположился недалеко от какого-то исторического здания.

Российский президент Владимир Путин пересел на удлиненный Aurus Senat Limousine 7 мая в день, когда прошла его инаугурация. Машинами Aurus распоряжаются представители специального гаража Федеральной службы охраны и используются в кортеже Путина.

 

Подкапотное пространство всех машин Aurus занимает гибридный агрегат, в состав которого вошли 8-цилиндровый 4,4-литровый 598-сильный мотор и электродвигатель. Установка работает в тандеме с 9-ступенчатой АКПП и полным приводом. В модельном ряду проекта «Кортеж» кроме седана можно выделить еще лимузин, внедорожник и минивэн. Премьера транспортных средств Aurus намечена на конце лета 2018 года.

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