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Воронежцев поссорила нелепая парковка белого Jeep

Сегодня, 18:00

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети обнародовали фотографию белого внедорожника Jeep. Хозяин автомобиля неудачно его припарковал, из-за чего местные пользователи интернета поссорились.

На фото можно увидеть внедорожник Jeep, оставленный в подземном помещении. Владелец авто зачем-то поставил свою машину сразу на два парковочных места, что не является новостью в городе, судя по количеству фото, которые выкладывают местные жители.

Автор фото отметил, что места справа и слева были свободны. И тут воронежцы разошлись во мнениях. Одни доказывали, что когда водитель внедорожника парковался, машины стояли таким же образом, и потому это единственное пространство, которое было свободно. Представители второго лагеря утверждают, что хозяин Jeep, как и многие автолюбители не обращает внимания на разметку.

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