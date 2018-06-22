Беспилотник «Яндекс.Такси» успешно добрался из Москвы в Казань

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Согласно информации, распространенной пресс-центром цифрового гиганта «Яндекс», первый самоуправляемый автомобиль «Яндекс.Такси» совершил первую поездку из Москвы в Казань. Беспилотник преодолел 789 км за 11 часов, а 99% пути он проехал с включенной системой автопилота.

Несмотря на встроенный автопилот, исполняющий все необходимые действия, в кабине автомобиля находился квалифицированный водитель. На части маршрута шел дождь, потому человеку пришлось следить за поведением машины. В пути автомобиль останавливался несколько раз, чтобы пополнить запасы горючего.

Представители «Яндекс» отметили, что это первые тесты их прототипа беспилотного транспортного средства в реальных условиях. Их проводили как в дневное, так и в ночное время. В итоге специалисты «Яндекс» пришли к выводу, что система может самостоятельно управлять автомобилем на дороге. В перспективе «Яндекс.Такси» продолжит дорабатывать систему автопилота.