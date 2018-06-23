Легендарный седан Toyota Century третьего поколения выходит на рынок

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В Японии начинаются продажи легендарной модели Toyota Century свежего поколения. Седан выпускают с далекого 1967 года, но за все это время он сменил только третье поколение.

Новый Toyota Century сохранил дизайн концептуальной модели, показанной в минувшем году. Тем не менее, автомобиль оснастили светодиодной оптикой и современными функциями в салоне. Здесь находится модернизированная приборная панель с сенсорным экраном мультимедийного комплекса.

В моторном отсеке нового седана установлена гибридная установка, состоящая из 5-литрового 381-сильного ДВС V8 и 165-киловаттного электромотора, питающегося от никель-металлгидридного аккумулятора. Суммарная мощность составляет 431 л.с. Toyota Century третьей генерации получил адаптивную электронноуправляемую пневмоподвеску и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.

Стоимость легендарного автомобиля по текущему курсу составляет 11,3 миллиона рублей.