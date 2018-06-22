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Кроссовер Infiniti QX50 нового поколения уже доступен в России

Сегодня, 13:20

Российские дилеры приступили к приему предварительных заказов на кроссовер Infiniti QX50 свежей генерации. Автомобиль доступен в четырех вариантах исполнения, при этом мотор предусмотрен один.

Цены на новый Infiniti QX50 для РФ начинаются от 2,8 млн рублей, а топовая версия будет стоить 4 миллиона. Под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбодвигатель VC-Turbo изменяемой степенью сжатия. Специально для России его дефорсировали с 268 до 249 л.с. В паре с мотором работает «автомат» и только полный привод Intelligent All-Wheel Drive.

Россиянам на выбор предлагаются комплектации Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Базовая оснащена круиз-контролем, восемью подушками безопасности, навигатором InTouch с двумя сенсорными экранами, системой бесключевого доступа и запуска мотора, светодиодной оптикой, электроприводом двери багажника и многим другим.

 

 

Все версии, кроме Pure, можно дополнительно оснастить пакетами Essential, Proassist и Proactive.

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