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BMW 1 Series Sedan вышел за пределы Китая

Сегодня, 16:23

Ранее компактный BMW 1 Series Sedan предлагался исключительно в Китае. Теперь же стало известно, что автомобиль отправится покорять мексиканский рынок, где будет продаваться в двух версиях.

Модель BMW 1 Series Sedan представили в 2016 году. Баварцы позиционировали компактный седан как исключительно китайский автомобиль. Теперь производитель принял решение вывести машину на китайский рынок.

Моторный отсек модели BMW 1 Series Sedan занимает силовая бензиновая силовая установка 1.5, производительность которой составляет 136 л.с. Агрегат комплектуется шестидиапазонной АКПП. С таким мотором седан разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 212 л.с. Для «топового» варианта модели предусмотрен двигатель 2.0 отдачей 198 л.с., сочетающийся с 8-АКПП. С этой силовой установкой автомобиль набирает «сотню» за 8,5 с, и разгоняется до 235 км/ч.

 

 

По неофициальным данным, в будущем модель BMW 1 Series Sedan может появиться на американском рынке, а затем и в Европе.

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