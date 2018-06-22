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Автозаводы Петербурга с начала 2018 года выпустили более 150 тыс. машин

Сегодня, 12:10

Специалисты агентства «Auto-Dealer-СПб» установили, что за прошедшее время текущего года, не считая июня, предприятия компаний Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге выпустили 152 300 легковушек. Данный результат превышает прошлогодний на 8%.

Два месяца кряду объем выпуска автомобилей на петербургских предприятия превышает 30 000 единиц. По итогам мая заводы Северной столицы собрали 31 700 транспортных средств, что на 9% больше, чем годом ранее. Напомним, месяц назад в Петербурге на конвейер стал бизнес-седан Toyota Camry новой генерации.

Доля машин петербуржской сборки в общероссийском автопроизводстве за пять месяцев составляет 24,1%. В прошлом году этот показатель за тот же период составлял 26,7%.

В общероссийском ТОП-25 самых востребованных моделей в РФ зафиксировано 7 автомобилей, собираемых в Петербурге: KIA Rio (самая покупаемая иномарка в стране), Hyundai Creta (паркетник №1 в России), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

 

 

Спрос на автомобили петербуржской сборки в России за январь-май вырос на 10% в годовом сравнении. Всего предприятия в Северной столице выпускают 9 моделей: KIA Rio и Rio X-Line, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Toyota Camry и Toyota RAV4.

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