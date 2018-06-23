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Новый хэтчбек Ford Focus будет «видеть» ямы на дорогах

Сегодня, 05:00

Инженеры американской автомобилестроительной компании Ford представят уникальную технологию, с помощью которой появится возможность идентификации дефектов дорожного покрытия. Такая система должна поспособствовать улучшению качества поездок и комфорт при перемещении по неровной дороге.

Новой системой обзаведется новый Ford Focus. Систему можно будет заказать за доплату вместе с адаптивными амортизаторами с 12 сенсорами, которые могут обнаруживать ямы до того, как автомобиль заедет в них.

При идентификации выбоины на дороге, происходит ужесточение амортизатора, что позволяет колесу меньшее углубляться в яму при движении. Это в свою очередь обеспечит безопасность перемещения. В Британии за такую систему придется отдать 650 фунтов стерлингов или 54 000 рублей.

 

 

Новый Ford Focus представили в апреле 2018 года. Хэтчбэк построили на архитектуре C2, которую разработали европейские конструкторы американского машиностроителя. Под капотом новинки разместился 1-литровый бензиновый двигатель с производительностью в 85, 100 и 125 лошадиных сил. Кроме того машину оснастили 150- и 185-сильными моторами. Кроме них имеются 1,5-литровые дизели с отдачей 95 и 120 «лошадок». Агрегаты работают в тандеме с 6-скоростной МКПП и 8-диапахзонной АКПП.

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