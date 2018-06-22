VistaNews.ru


Создатель ВАЗ-2110 «забраковал» дизайн современных LADA

Сегодня, 22:00

Владимир Ярцев, известный по разработке внешней составляющей модели ВАЗ-2110, позже «переродившейся» в LADA Priora, выступил с критикой в адрес нынешней дизайнерской концепции автомобилей отечественной марки.

По мнению Владимира Ярцева, концепция «Х-дизайн» современных автомобилей LADA, неоднозначна. Больше всего это касается Х-образной выштамповки по бокам моделей отечественного автогиганта. По мнению специалиста, такое решение делает внешность машин «вычурной».

Невзирая на то, что создатель ВАЗ-2110 раскритиковал новый дизайн LADA, он считает приход Стива Маттина в роли главного дизайнера в «АвтоВАЗ» важным событием в истории производителя. По мнению специалиста, новый топ-менеджер сделал автомобили отечественной марки более «европейскими».

 

 

 

В данное время Владимир Ярцев является сотрудником тюнинг-ателье Larte Design. Эта фирма специализируется по доработкам премиального транспорта. На счету компании в сотрудничестве с создателем ВАЗ-2110 имеет не менее 20 реализованных проектов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Назван ТОП-10 подержанных бестселлеров LADA в России в 2018 году

Разарабочик ВАЗ-2110 предвосхитил дизайн внедорожника Rolls-Royce

"АвтоВАЗ" отказался от LADA Kalina, Priora и Granta

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем