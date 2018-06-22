Создатель ВАЗ-2110 «забраковал» дизайн современных LADA

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Владимир Ярцев, известный по разработке внешней составляющей модели ВАЗ-2110, позже «переродившейся» в LADA Priora, выступил с критикой в адрес нынешней дизайнерской концепции автомобилей отечественной марки.

По мнению Владимира Ярцева, концепция «Х-дизайн» современных автомобилей LADA, неоднозначна. Больше всего это касается Х-образной выштамповки по бокам моделей отечественного автогиганта. По мнению специалиста, такое решение делает внешность машин «вычурной».

Невзирая на то, что создатель ВАЗ-2110 раскритиковал новый дизайн LADA, он считает приход Стива Маттина в роли главного дизайнера в «АвтоВАЗ» важным событием в истории производителя. По мнению специалиста, новый топ-менеджер сделал автомобили отечественной марки более «европейскими».

В данное время Владимир Ярцев является сотрудником тюнинг-ателье Larte Design. Эта фирма специализируется по доработкам премиального транспорта. На счету компании в сотрудничестве с создателем ВАЗ-2110 имеет не менее 20 реализованных проектов.