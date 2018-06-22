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Флагманский седан KIA Quoris нового поколения заснят на тестах

Сегодня, 13:00

Южнокорейские машиностроители продолжают разработку флагманского седана К9 нового поколения, который в России известен как KIA Quoris. На это указывают фотографии автомобильных папарацци, которые запечатлели транспортное средство, когда оно проходило дорожные тесты.

Фотошпионы застали новый KIA Quoris плотно закамуфлированным. Поэтому о внешности следующей генерации флагманского седана пока нет представления. На испытаниях маскировкой не были прикрыты только черные колесные диски транспортного средства.

 

 

По мнению некоторых экспертов, новое поколение седана KIA Quoris станет спортивнее в сравнении с предыдущей версией модели, и это коснется как внешней составляющей флагмана, так и технического оснащения. Также специалисты полагают, что автомобильные папарацци запечатлели гибридную версию новинки. Когда машину представят общественности, корейцы пока не сообщают.

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