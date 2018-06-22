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Эксперты назвали самые популярные подержанные SUV в больших городах РФ‍

Сегодня, 10:45

Сотрудники "АВТОСТАТ" осуществили очередное исследование отечественного рынка машин с пробегом и установили, какие кроссоверы и внедорожники имеют наибольший спрос в крупнейших мегаполисах РФ за январь-май 2018 года. Отмечается, что всего в РФ насчитали 15 городов с численностью населения больше 1 000 000 жителей.

В шести крупных городах самым востребованным подержанным SUV выступил Chevrolet Niva. Данное транспортное средство пользуется популярностью в Самаре (447 экземпляров), Уфе (275 единиц), Нижнем Новгороде (245 штук), Перми (235 ед.), Воронеже (209 шт.) и Казани (196 ед.).

Далее стоит выделить японский Toyota RAV4, который лидирует на рынках Красноярска (279 шт.), Омска (248 ед.), Екатеринбурга (208 шт.) и Челябинска (122 ед.). В Новосибирске отлично себя показал еще один «японец Honda CR-V (523 шт.).

Известная всем "Нива" хорошо раскупалась в Волгограде (217 ед.) и Ростове-на-Дону (141 шт.). В северной столице отдают предпочтение подержанному Volkswagen Tiguan (722 авто), а москвичам приглянулся BMW X5 (1 117 машин).

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