В Техасе засняли странных рыб, плавающих по дороге

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Свидетелем необычного явления стал местный автомобилист. Мужчина заснял на видео странных рыб, проплывающих по дороге.

Необычных участников дорожного движения засняли в городе Харлингене (штат Техас, США). На проезжей части одной из дорог в результате наводнения образовался небольшой ручей. В результате в нем начали плавать несколько рыб.

Свидетелем такой картины стал местный автомобилист Дэвид Френч. Мужчина не смог оставить без внимания странных рыб, плавающих прямо по дороге. Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube.

Стоит отметить, что накануне Харлинген и еще некоторые города в штате Техас пострадали от внезапного наводнения. После нескольких дней сильного дождя в населенных пунктах затопило дороги.