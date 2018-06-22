Новый кроссовер Lifan X70 обогнал X60 и стал бестселлером марки в РФ

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Продажи нового кроссовера Lifan X70 в России начались в апреле. Через месяц после этого автомобиль стал самой продаваемой моделью китайского бренда в РФ.

Компакт-кросс за май текущего года разошелся по России тиражом в 527 единиц, и отвлек внимание потребителя от бывшего лидера китайской марки в РФ в лице модели X60. На втором месте оказался семиместный Myway, а на третьей позиции располагается кросс-хэтч X50.

Всего за май нынешнего года дилеры марки Lifan продали на российском рынке 1 327 автомобилей. Данный результат выше прошлогоднего за тот же месяц на 4%.

Стоимость модели Lifan X70 в России составляет от 799 000 до 999 900 рублей. Автомобиль доступен в стране в шести версиях. Моторный отсек кроссовера занимает бензиновый мотор 2.0 производительностью 136 л.с. Двигатель комплектуется 5-МКПП или вариатором CVT. Машина существует только в переднеприводном исполнении.

Базовый Lifan X70 в России продается с ABS, EBD, системой курсовой устойчивости, датчиками давления в шинах, кондиционером, системой ЭРА-ГЛОНАСС, колесными дисками размерностью 17 дюймов, штатной стереосистемой с двумя громкоговорителями и функцией помощи на подъеме.

«Топовый» Lifan X70 с кожаным салоном оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, мультимедийным комплексом с 9-дюймовым тачскрином, камерой обзора на корме, датчиками парковки, круиз-контролем, подогреваемыми передними креслами и боковыми зеркалами и многим другим.