Компания Baidu впервые испытала беспилотные машины на шоссе

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Китайский интернет-гигант Baidu впервые протестировал машины с автономным управлением. Компания вывела на скоростную трассу два беспилотных автомобиля.

Местом для испытаний беспилотных машин Baidu стал закрытый 33-километровый участок скоростного шоссе Таншань-Ланфан в окрестностях города Таньцзин. Эта дорога еще не работает, и ее запуск запланирован на конец года.

По словам Ван Сяолуна, главного инженера Baidu, за счет пробного запуска беспилотных машин на скоростном шоссе, разработчики смогут получить данные об эффективности транспортного средства, о том, как оно взаимодействует с окружающим миром, и как работает его система автономного управления.

Компания Baidu представляет собой одного из крупнейших поставщиков веб-сервисов в Китае. Однако организация также занимается разработками систем автономного управления, и с прошлого года проектирует общедоступную платформу для беспилотной машины Apollo. Прошлой осенью китайцы создали фон объемом порядка 10 млрд юаней, который финансирует проекты по разработке автономного транспорта в ближайшие 3 года.